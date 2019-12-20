Москва и Киев подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Об этом только что со ссылкой на Газпром сообщило агентство «Интерфакс». Ранее о том, что Россия и Украина близки к подписанию контракта сообщил украински министр энергетики Алексей Оржель.
2019-12-20T21:30:00+03:00
2019-12-20T21:35:34+03:00
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21:30, 20 декабря 2019
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