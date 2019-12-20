Москва и Киев подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Об этом только что со ссылкой на Газпром сообщило агентство «Интерфакс». Ранее о том, что Россия и Украина близки к подписанию контракта сообщил украински министр энергетики Алексей Оржель.