Неудачно запущенный к МКС космический корабль Starliner будет возвращён на Землю в течение 48 часов

Об этом сообщил вице-президент Boeing по космическим программам Джим Чилтон. Космический корабль, разработанный компанией Boeing для отправки астронавтов на МКС, сегодня не смог выйти на штатную орбиту для сближения с космической станцией. В NASA говорят, что возникла проблема в системе отсчёта времени и аппарат слишком рано решил, что уже вышел на нужную орбиту.
2019-12-20T21:02:00+03:00
2019-12-20T21:07:50+03:00
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21:02, 20 декабря 2019
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