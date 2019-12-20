Неудачно запущенный к МКС космический корабль Starliner будет возвращён на Землю в течение 48 часов

Об этом сообщил вице-президент Boeing по космическим программам Джим Чилтон. Космический корабль, разработанный компанией Boeing для отправки астронавтов на МКС, сегодня не смог выйти на штатную орбиту для сближения с космической станцией. В NASA говорят, что возникла проблема в системе отсчёта времени и аппарат слишком рано решил, что уже вышел на нужную орбиту.