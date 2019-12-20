«Единая Россия» не собирается поддерживать инициативу о снижении допустимого порога превышения скорости. Об этом сказал секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он напомнил, что инициативу раскритиковал премьер Дмитрий Медведев. Сегодня агентство «Прайм» со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова сообщило, что снижать порог с 10 до 20 километров в час будут постепенно, соответствующие изменения в законодательство будут внесены в следующем году.
2019-12-20T21:02:00+03:00
2019-12-20T21:07:26+03:00
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21:02, 20 декабря 2019
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