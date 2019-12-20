Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

Об этом со ссылкой на приказ Минфина сообщает агентство РИА «Новости». Минимальная стоимость водки вырастет на 7% — до двухсот тридцати рублей за бутылку, на коньяк – почти на 12% до четырёхсот тридцати трёх рублей за бутылку. Согласно другому приказу министерства, с января – впервые с 2015 года – также повысится минимальная цена на этиловый спирт, произведённый из пищевого сырья.