Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

Об этом со ссылкой на приказ Минфина сообщает агентство РИА «Новости». Минимальная стоимость водки вырастет на 7% — до двухсот тридцати рублей за бутылку, на коньяк – почти на 12% до четырёхсот тридцати трёх рублей за бутылку. Согласно другому приказу министерства, с января – впервые с 2015 года – также повысится минимальная цена на этиловый спирт, произведённый из пищевого сырья.
2019-12-20T21:02:00+03:00
2019-12-20T21:07:08+03:00
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21:02, 20 декабря 2019
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