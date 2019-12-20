Журналистка издания Baza сообщила, что её ударил сотрудник силовых структур во время обыска по делу о стрельбе в ФСБ

Журналистка издания Baza Анна Никитина сообщила, что её ударил сотрудник силовых структур во время обыска по делу о вчерашней стрельбе на Лубянке. В интервью «Эху» она рассказала, что это случилось дома у матери предполагаемого стрелка Евгения Манюрова. Журналистка оказалась там раньше силовиков.

Анна Никитина зафиксировала травмы и направилась в ФСБ – её вызвали на допрос в качестве свидетеля, однако на него она не попала – как выяснилось, сотрудники указали некорректный адрес.

По последним официальным данным, после стрельбы на Лубянке пострадали пять человек, в том числе один гражданский. Погибли двое сотрудников ФСБ – один на месте, второй скончался сегодня в больнице. Манюрова убили в перестрелке.