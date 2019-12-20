Ни одно из многочисленных сообщений о минировании в Москве сегодня не подтвердилось. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». В течение дня кинологи по всей столицы проверяли школы и детские сады, станции метро и МЦК, суды, аэропорты и Храм Христа Спасителя.
2019-12-20T20:31:00+03:00
2019-12-20T20:33:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2557875-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 20 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…