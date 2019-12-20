Ни одно из многочисленных сообщений о минировании в Москве сегодня не подтвердилось. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». В течение дня кинологи по всей столицы проверяли школы и детские сады, станции метро и МЦК, суды, аэропорты и Храм Христа Спасителя.