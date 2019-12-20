В Москве на руководителя НКО составили протокол о неуважении к власти. Поводом стала публикация в Инстаграме. Исполнительный директор некоммерческой организации под названием «Национальное бюро развития демократии» Сергей Чайковский написал, что президент Владимир Путин «ответит за преступления, совершённые на Украине», сообщает сайт МБХ медиа.
2019-12-20T20:31:00+03:00
2019-12-20T20:32:46+03:00
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20:31, 20 декабря 2019
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