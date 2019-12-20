В Москве на руководителя НКО составили протокол о неуважении к власти. Поводом стала публикация в Инстаграме. Исполнительный директор некоммерческой организации под названием «Национальное бюро развития демократии» Сергей Чайковский написал, что президент Владимир Путин «ответит за преступления, совершённые на Украине», сообщает сайт МБХ медиа.