Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Об этом пишет сайт «Медуза», который проанализировал видеоролики очевидцев перестрелки. По последним официальным данным, после вчерашнего нападения на приёмную ФСБ пострадали пять человек, в том числе один гражданский. Погибли двое сотрудников ФСБ – один на месте, второй скончался сегодня в больнице. Следствие говорит, что нападавший был один – им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших. Один из собеседников сайта, знакомый с деталями операции, охарактеризовал происходящее как «абсолютная неразбериха».
2019-12-20T20:30:00+03:00
2019-12-20T20:30:50+03:00
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20:30, 20 декабря 2019
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