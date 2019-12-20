Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по Brexit. Документ поддержали почти 360 депутатов, более 230 проголосовали против. Законопроект сегодня внёс премьер Борис Джонсон. Документ предполагает выход страны из Евросоюза 31 января будущего года.
2019-12-20T20:03:00+03:00
2019-12-20T20:07:21+03:00
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20:03, 20 декабря 2019
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