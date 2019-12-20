Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-директора по инвестициям банка «Восточный». Об этом сообщает агентство ТАСС. Мера пресечения в отношении Александра Цакунова избрана до 13 января. Он проходит по делу о хищении двух с половиной миллиардов рублей, основным фигурантом этого дела, напомним, является основатель фонда Майкл Калви.
2019-12-20T20:02:00+03:00
2019-12-20T20:06:22+03:00
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20:02, 20 декабря 2019
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