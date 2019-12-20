Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-директора по инвестициям банка «Восточный». Об этом сообщает агентство ТАСС. Мера пресечения в отношении Александра Цакунова избрана до 13 января. Он проходит по делу о хищении двух с половиной миллиардов рублей, основным фигурантом этого дела, напомним, является основатель фонда Майкл Калви.