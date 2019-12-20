Московский метрополитен не стал ограничивать движение на время проверок после сообщения об угрозе взрыва

Московский метрополитен не стал ограничивать движение на время проверок всех станций после сообщения об угрозе взрыва. Это передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки. Агентство отмечает, что никаких специальных объявлений на станциях и в поездах нет.
2019-12-20T20:02:00+03:00
2019-12-20T20:05:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 20 декабря 2019
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