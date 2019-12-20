Умер второй сотрудник ФСБ, раненый в перестрелке на Лубянке. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко. Она также подтвердила, что нападавшим оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Его убили. Пострадали, по последним данным, пять человек, в том числе один гражданский. Сайт «Медуза», проанализировав видеоролики очевидцев, пишет, что один из раненых мог пострадать от действий силовиков.

Следователи пока не знают, по какой причине Манюров решил атаковать приёмную ФСБ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью «Эху» высказал мнение, что это был неудачник, стремившийся доказать свою значимость.

Происшествие не квалифицируют как теракт.