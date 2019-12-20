В Карелии полиция проводит проверку после смерти 34-летнего замначальника районного отдела МВД

Дмитрий Перфильев предположительно покончил жизнь самоубийством. В пресс-службе МВД республики сказали, что вчера полицейский не вышел на работу, сегодня его обнаружили дома мёртвым. У Перфильева остались жена и две дочери, сообщает агентство «Интерфакс».
2019-12-20T19:31:00+03:00
2019-12-20T19:33:21+03:00
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19:31, 20 декабря 2019
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