В Карелии полиция проводит проверку после смерти 34-летнего замначальника районного отдела МВД

Дмитрий Перфильев предположительно покончил жизнь самоубийством. В пресс-службе МВД республики сказали, что вчера полицейский не вышел на работу, сегодня его обнаружили дома мёртвым. У Перфильева остались жена и две дочери, сообщает агентство «Интерфакс».