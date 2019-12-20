Все станции метро в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва. Это передаёт агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Сегодня же из-за угрозы взрыва в Москве проверяли более 30 школ и детских садов, здания судов. Пятый раз за неделю проверки проходили в московских аэропортах.
2019-12-20T19:31:00+03:00
2019-12-20T19:32:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 20 декабря 2019
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