Все станции метро в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва. Это передаёт агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Сегодня же из-за угрозы взрыва в Москве проверяли более 30 школ и детских садов, здания судов. Пятый раз за неделю проверки проходили в московских аэропортах.