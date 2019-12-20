В больнице умер второй сотрудник ФСБ пострадавший в перестрелке на Лубянке. Об этом официально сообщил Следственный комитет. Ранее говорилось об одном погибшем силовике, который скончался на месте происшествия.

Одновременно Следственный комитет подтвердил информацию о том, что стрельбу вчера вечером у приёмной ФСБ открыл 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.