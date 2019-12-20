Россия занимает пятое место в мире по числу положительных пробах на допинг

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало отчет за 2017 год.

Всего за этот год было отобрано почти 250 тысяч проб, более двух с половиной тысяч или около процента оказались положительными. Это говорит о том, что подавляющее большинство спортсменов либо не употребляют допинг, либо не попадаются. По сравнению с предыдущим годом количество нарушений увеличилось на 200 случаев. Подавляющее большинство совершили сами спортсмены и незначительная часть — вспомогательный персонал.

Еще один вывод, который можно сделать после изучения этого доклада, – допинг повсеместен. На нем попадались представители 93 видов спорта из 114 стран. На первом месте – Италия: 177 случаев. 128 – у французских спортсменов и 104 у американцев. Остальные за рубеж сотни не перешли. Россия на пятой позиции с 82 эпизодами. Если учесть, что проверяют россиян на порядок чаще – вполне умеренная цифра. Самым допингоемким видом спорта является бодибилдниг – 266 случаев. Из олимпийских на первом месте легкая атлетика 242 эпизода. Кроме того, в лидерах велоспорт и тяжелая атлетика. Если проецировать картину на Россию, то наибольшее количество нарушений приходится на легкую атлетику — 21. В три раза меньше обнаружено в велоспорте и тяжелой атлетике.

Напомним, что 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло решение отстранить наших спортсменов от участия в чемпионатах мира и Олимпийских Играх под российским флагом.