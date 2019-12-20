Руководство Горэлектротранса обвинило нескольких сотрудников в попытке создания беспорядков на предприятии

Ранее некоторые вагоновожатые, недовольные новыми правилами работы, устроили итальянскую забастовку.

Первые итоги — в том, что никаких изменений не будет: ставшая камнем преткновения инструкция сохраняет своё действие, а значит, водителям трамваев придётся ехать на целом ряде перегонов со скоростью в 5 км/ч, что с одной стороны вызывает недовольство многих пассажиров; с другой — приводит к сбоям в расписании (так как трамвай не может его нагнать). Это, кстати, доказала недавняя итальянская забастовка, которую провели вагоновожатые. В результате, побуквенное выполнение правил привело к масштабным задержкам трамваев — Около часа. Сотрудники также жалуются, что В любом случае — получается виноват Водитель, которого штрафует руководство Горэлектротранса.

На встрече сотрудникам пообещали, что никаких масштабных санкций не будет, в каждом случае будут разбираться отдельно. Но когда услышали протесты со стороны сотрудников, руководители сменили тон. Цитата по Фонтанке.ру: «вы людей заводите, не надо раскачивать лодку. Не будьте майданщиками!».

А одному из вагоновожатых кто-то из представителей Горэлектротранса, по его словам, сказал в спину: «Не хотите работать, не работайте».

В официальном же отчёте предприятия об этой встрече говорится, что на ней звучали «надуманные проблемы и страхи…, которые используют пара-тройка людей, заинтересованных в создании беспорядков».

По итогам встречи руководство Горэлектротранса пообещало внести изменения в должностные инструкции. Впрочем, какие именно — пока неизвестно.