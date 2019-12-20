Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице

Скончался второй сотрудник ФСБ, тяжелораненый накануне в перестрелке на Лубянке. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко. Она также подтвердила информацию о пяти пострадавших, в числе которых один гражданский. Кроме того, впервые официально подтверждена личность подозреваемого. Это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. По какой причине он решил совершить нападение, следователям пока неизвестно. Нападавшего, напомним, застрелили.

Атака на приёмную ФСБ была совершена вчера вечером. Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа не могли установить, сколько всего нападавших. Собеседник, знакомый с деталями операции, рассказал, что сначала по всем официальным каналам сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии передавали сведения, что в нападении могут участвовать три человека. Как выразился источник, была «абсолютная неразбериха».

ФСБ старается скрыть от общественности все подробности случившегося. Об этом в эфире «Эха» сказал сооснователь сайта «Baza» Никита Могутин. Он добавил, что сотрудники ФСБ должны были раньше заметить Манюрова и взять на контроль, поскольку имеют для этого все необходимые инструменты.