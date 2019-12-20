Россия в рамках газовой сделки с Украиной, по неподтверждённым данным, может выплатить Киеву 3 млрд долларов

Россия в рамках газовой сделки с Украиной, по неподтверждённым данным, может выплатить Киеву 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Стороны вчера в Берлине предварительно договорились по новому транзитному соглашению.

Компромисс России и Украине нужно найти до истечения нынешнего контракта в последний день года. Ключевой вопрос — транзит российского газа, поскольку от прямых закупок Киев отказался несколько лет назад. Договориться о новом соглашении, во всяком случае, ещё несколько дней назад не удавалось. Киев не соглашался на тарифы, предложенные Москвой, а российская сторона добивалась снятия всех, по её мнению, неправомерно наложенных штрафов и отзыва судебных исков. Решение по одному из таких штрафов вынес пару лет назад Арбитражный суд Стокгольма. Он обязал Газпром выплатить Нафтогазу Украина около двух с половиной миллиардов долларов. Киев в разных юрисдикциях пытался принудительно взыскать с российского газового монополиста эту сумму. За это время она достигла почти 3-х миллиардов. Её Газпром может выплатить Украине, сообщил агентству РИА «Новости» источник в российской делегации на консультациях по газу. Они продолжаются второй день, вчера в Берлине с участием представителей Евросоюза, сегодня в Минске. О согласии российской стороны выплатить крупную сумму по решению Стокгольмского арбитража сообщает и агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Напомним, вчера вечером зампред Еврокомиссии Марош Шевчович сообщил, что Москва и Киев предварительно договорились по всем ключевым вопросам. Деталей он не раскрыл, назвав новость очень хорошей для Украины, России, Европы и газового рынка. Стороны обсудили конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта, сообщил министр энергетики России Александр Новак. О выработке протокола, который приближает подписание транзитного контракта, объявил и его украинский коллега Алексей Оржель.

После окончательного согласования всех условий контракт предстоит подписать президентам двух стран. Владимир Путин вчера в ходе большой пресс-конференции прокомментировал решение Стокгольмского арбитража и напомнил об аналогичной задолженности Киева перед Москвой по евробондам. До конца 15-го года Украина, по словам Путина, пару лет исправно выплачивала долг, а затем допустила по нему дефолт.

МИД Германии приветствовал успех на переговорах в Берлине. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что они успешно завершатся.