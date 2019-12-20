Допустимый порог превышения скорости на дорогах снизят до 10 километров в час с нынешних 20. Об этом со ссылкой на вице-премьера российского правительства Максима Акимова сообщает агентство «Прайм». Акимов сказал, что снижать порог будут постепенно, соответствующие изменения в законодательство будут внесены в следующем году.

В МВД ранее выступали против снижения порога до 10 километров в час.