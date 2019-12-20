Двое москвичей под Петрозаводском сбросили с вертолёта Mercedes Gelandewagen

Как сообщает телеканал «Дождь», это был спор: по условиям проигравший должен был скинуть свой автомобиль с высоты. Вертолёт участники арендовали в местном аэропорту, заплатили 250 тысяч рублей. Машину сбросили с высоты 300 метров, предварительно прикрепив её к вертолёту с помощью троса. Автомобиль был 95-го года выпуска, такая машина стоит в среднем от шестисот пятидесяти тысяч до миллиона двухсот тысяч рублей. Из-за чего был спор, неизвестно.
2019-12-20T18:31:00+03:00
2019-12-20T18:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 20 декабря 2019
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