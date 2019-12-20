Евгений Манюров, который предположительно устроил вчера стрельбу на Лубянке, состоял в партии «Единая Россия»

Евгений Минюров, который предположительно устроил вчера стрельбу на Лубянке, состоял в партии «Единая Россия». Об этом пишет газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник, знакомый с показаниями матери подозреваемого. На допросе она сказала, что сын вступил в партию в молодости (напомним, Манюрову было 39 лет) исправно платил партийные взнонсы и с уважением относился к президенту Владимиру Путину.

Стрельба у входа в приёмную ФСБ произошла вчера вечером. По официальным данным, нападавший был один, его убили в перестрелке. Погибли, по последним данным, два сотрудника ФСБ, пять человек пострадали.