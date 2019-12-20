Любовь Соболь подала заявление в СК с просьбой провести проверку в отношении Евгения Пригожина

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь подала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении Евгения Пригожина после публикации «Новой газеты» об организованных провокациях против нее. В интервью «Эху» Любовь Соболь сказала, что считает Пригожина одним из заказчиков провокаций, которые происходили во время избирательной кампании в Мосгордуму.

В заявлении в Следственный комитет Соболь указала, что Пригожин и политтехнолог Игорь Мангушев могут быть причастны к преступлениям по статьям о заведомо ложном доносе и препятствии осуществлению избирательных прав.