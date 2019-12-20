В детские сады Тольятти поставлялось некачественное мясо

Фотографии гнилого мяса, поставляемого в детские сады, появились в соцсетях еще накануне. Один из тольяттинских пабликов во ВКонтакте сообщил об обнаружении испорченной мясной продукции сотрудниками ФСБ, МВД, прокуратуры и ветеринарных служб. Сегодня региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела. По данным ведомства, в декабре сотрудники компании «Мясная продукция» и «Мясной провиант» поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу Самарской области, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья. Назначены криминалистические экспертизы. Между тем в тольяттинской мэрии рассказали о внеплановой проверке дошкольных учреждений прокуратурой и ветеринарной службой, которая прошла ещё 12 декабря и якобы не выявила нарушений. Администрация города провела собственную проверку, результаты которой пока не опубликованы.

По словам главного врача «Тольяттинской городской детской больницы № 1» Светланы Гаршиной, за последнюю неделю в городе не фиксировался рост заболеваемости желудочно-кишечного тракта у детей.