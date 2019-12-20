В Москве снова эвакуируют школы и детские сады после анонимных сообщений из-за угрозы взрывов. Кроме того, в пятый раз за неделю проверяют аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево». Эвакуация проводилась в одиннадцати судах, — сообщает ТАСС.

С конца ноября, когда началась новая волна терроризма, в Москве эвакуированы 700 тысяч человек. В основном образовательные учреждения, но мэрия и Департамент образования Москвы хранят предпраздничное молчание, — пишет «Новая газета». Как отмечает «Новая» среди московских образовательных учреждений уже появились и свои чемпионы – например, школу №734 и школу №1514 за вде недели эвакуировали по шесть раз.