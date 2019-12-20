Журналисты, которые выясняют обстоятельства стрельбы у здания ФСБ, столкнулись с угрозами от силовиков

Дошло даже до физического насилия.

Журналистка издания Baza Анна Никитина оказалась в квартире матери предполагаемого стрелка раньше силовиков. И была там во время обыска. По ее словам, когда оперативники увидели ее пресс-карту, они передали ее «какому-то мужчине, руководившему обыском». Сначала он угрожал Никитиной, говоря, что она больше не сможет работать журналистом, а потом ударил по лицу, пишет издание. Журналистка зафиксировала травмы. Ее допросили в качестве свидетеля. Как сообщает Baza, Анна Никитина не выходила ночью на связь с редакцией больше пяти часов. Потом ее отпустили.



Второе задержание журналиста, который выполнял свою работу, произошло днем, возле здания ФСБ на Лубянке. Корреспондент газеты «Коммерсант» Роман Дорофеев вел оттуда прямую трансляцию, где рассказывал, что происходит на следующий день после стрельбы, когда к нему подошел мужчина в штатском и в нецензурной форме, с угрозами потребовал уйти.

Корреспондент показал журналистское удостоверение, но его задержали и доставили в отделение полиции. Как сказали в силовых структурах, это сделали для объяснений. Через некоторое время журналиста отпустили.

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов в России является уголовным преступлением.

Трагедия в ФСБ не может оправдать непозволительное грубое обращение ФСБшников с журналистами, сказал в эфире «Эха» член СПЧ Николай Сванидзе.

После инцидента на Лубянке ФСБ особо остро старается укрыть от общественности все подробности произошедшего. Об этом в эфире «Эха» рассказал со-основатель проекта BAZA Никита Могутин. Он добавил, что ФСБ в Подольске, где работал «стрелок» должны были заметить раньше этого человека и взять его на контроль. Тем более, что все инструменты у спецслужбы для этого есть

Как только началась стрельба на Лубянке местные СМИ, в том числе и федеральные, должны были сообщить о происходящем. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор сайта NEWSru.co.il Евгений Финкель. По его словам, в Израиле, где он сейчас работает, подобная информация максимально быстро была бы передана журналистам. Финкель добавил, что всегда информация о террористических действиях очень быстро появляется на официальном уровне