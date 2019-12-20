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Эксклюзив Эха 18:00, 20 декабря 2019

СК по-прежнему не считает вчерашнюю перестрелку возле здания ФСБ в Москве терактом.

Следственный комитет по-прежнему не считает вчерашнюю перестрелку возле здания ФСБ в Москве терактом. Один из сотрудников спецслужбы погиб. Пятеро, в том числе один гражданский получили ранения.

Официальных заявлений и комментариев по поводу событий на Большой Лубянке по-прежнему не хватает. СК расследует преступление по статье «О покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Дело ведет центральный аппарат ведомства.

Первые выстрелы очевидцы услышали в четверг около шести часов вечера. Агентство «Москва» сообщало о трех напавших на приемную ФСБ на улице Кузнецкий мост. Издание ссылалось на Центр общественных связей ведомства. Но позже сообщение было удалено. По данным портала «Открытые медиа», спецслужбы сами не могли определить в течение часа, сколько было преступников.

Стрелок действовал в одиночку. Поднявшись до Большой Лубянки, он занял позицию напротив зданию ФСБ и открыл огонь по входу из охотничьего карабина. Запись, на которой на асфальт падает один из пострадавших, опубликовали очевидцы.

Еще одна запись происшествия попала к журналисту Илье Варламову, судя по всему, от тех, кто находился внутри здания ФСБ. На кадрах видно, как стрелка, прятавшегося за колоннами, подстреливает один из силовиков.

Фамилию убитого преступника СМИ обнародовали поздно вечером. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Его полный тезка в базах был индивидуальным предпринимателем, работал в частных охранных предприятиях. Со слов матери, с которой общались журналисты издания Baza, Манюров не пил и не курил, не был женат, не имел детей, в последнее время у него было «какое-то возбуждение».

Манюров увлекался стрельбой, посещал тренировки, был призером соревнований. У него дома следователи обнаружили целый арсенал. Семь стволов, включая два автомата, с патронами.

Мотив преступника неизвестен. Со слов матери, «сын ненавидел кагэбэшников».

Следствие проверяет также версию принадлежности Манюрова к террористической организации или организации политической направленности, передает РБК.

Почему спецслужбы допустили стрельбу в центре Москвы несмотря на все меры безопасности, — спрашивает политик Алексей Навальный. Вчерашние события на лубянке он называет терактом. Навальный напомнил, что во время перестрелки президент находился на концерте, посвященном Дню ФСБ.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «лубянского стрелка» «неудачником, который хотел показать свою значимость». Жириновский добавил, что нужно усилить охрану зданий Госдумы и ФСБ.

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков надеется, что теракты не станут способом выражения протеста против действия власти и спецслужб. По мнению Рыбакова, власти нужно перестать преследовать политических активистов и заняться обеспечением безопасности.

Теракт на Лубянке нанес большой моральный ущерб престижу ФСБ, хотя президент предупреждал, к чему может привести бросание стаканчиков на уличных акциях, — сказал в эфире «Эха» политолог, глава фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров.



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