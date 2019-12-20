Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета занял пост главного тренера команды. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение команды в социальных сетях. Уточняется, что контракт с 37-летним испанским специалистом рассчитан на три с половиной года. Артета выступал за «Арсенал» с 2014 по 2016 год, после чего завершил карьеру игрока.