В Волгоградской области проверяют информацию о том, что учитель заклеил второклассникам рты скотчем

Министерство образования Волгоградской области проверяет информацию о том, что учитель заклеил второклассникам рты скотчем. Об этом сообщает телеканал «360». В школе номер 37 в городе Волжский подтвердили, что проверка действительно проводится.

О произошедшем в школе со ссылкой на источники сообщил сайт «Блокнот Волжский». Согласно этим данным, учитель начальной школы во время урока пригрозил детям, что заклеит рты, если они не перестанут шуметь, после чего так и поступил в отношении семи учеников.