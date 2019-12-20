Спецслужбы после начала стрельбы на Лубянке в течение часа не могли установить число нападавших, сообщает сайт «Открытые медиа» со ссылкой на источники.

Стрельба началась вчера около шести вечера. Собеседник сайта, знакомый с деталями операции сказал, что по всем официальным каналам сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии передавали сведения, что в нападении могут участвовать три человека. Как выразился источник, была «абсолютная неразбериха». Это подтвердил и источник издания, участвовавший в перестрелке. Спустя 40 минут после начала стрельбы отряду спецназа сообщили, что один нападавший убит, а ещё один – одетый во всё чёрное – продолжает оказывать сопротивление. Полицейский, координировавший людей в оцеплении рассказал, что одного из нападавших надеялись захватить живым. По его словам, по рации передавалась информация стрелять на поражение.

Информация о том, что стрельбу устроили трое, изначально попала и в СМИ. Затем стали появляться новые данные.

Согласно официальным данным Евгений Манюров предположительно открыл стрельбу на входе в приёмную ФСБ на Лубянке. Нападавшего застрелили.