Суд в Москве арестовал российского последователя шведской экоактивистки Греты Тунберг. Аршаку Макичяну назначили шесть суток, обвинив в организации несогласованного пикета, сообщает Би-би-си. Макичян недавно вернулся из Мадрида, где выступал на конференции ООН, а советник президента Владимира Путина обещал передать требования молодого человека президенту.

В марте 24-летний климатический активист, студент московской консерватории Аршак Макичян решил поддержать шведскую школьницу Грету Тунерг, которая каждую пятницу стала пропускать учёбу ради одиночной акции за климат Молодой человек начал выходить по пятницам на одиночный пикет в центр Москвы. В октябре студент и его единомышленники провели несогласованный пикет на Суворовской площади. За несколько дней до этого они получили десятый отказ в согласовании акции и решили выйти без разрешения мэрии.