Берлин приветствовал принципиальные договорённости по газу, достигнутые накануне на переговорах в Германии. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя МИДа ФРГ Хайко Мааса.

О том, что Москва, Киев и Брюссель близки к подписанию контракта по транзиту газа после переговоров сообщил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Информацию о скором подписании контракта подтвердили и в Еврокомиссии.