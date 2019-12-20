В Москве из-за сообщений о минировании пятый раз за неделю проверяют аэропорты

Сейчас кинологи работают в «Домодедово» и «Шереметьево». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Он уточняет, что эвакуацию проводить не стали. Сегодня же поступило сообщение об угрозе взрыва на станции Московского центрального кольца Андроновка. Там также работают кинологи. В первой половине дня из-за сообщений о минировании проверки проводились более чем в 20 школах и 11 судах. Число эвакуированных из-за ложных сообщений о минированиях стало рекордным, сообщает агентство «Интерфакс». Почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров сказал в эфире «Эха», что пока способ решения этой проблемы не нашли. Гончаров отметил, что подобные звонки влекут за собой большие финансовые затраты.