Журналистку издания Baza ударили по лицу в ходе обыска в квартире подозреваемого в стрельбе на Лубянке

Журналистку интернет-издания Baza ударили по лицу в ходе обыска в квартире подозреваемого в стрельбе на Лубянке. После этого ее увезли на допрос в ФСБ.

Корреспондент Baza Анна Никитина минувшей ночью приехала в Подольск, где вместе с матерью жил подозреваемый в стрельбе на Лубянке Евгений Манюров. Журналистка рассказала, что прямо во время интервью со Светланой Манюровой прибывшие силовики начали ломать дверь в подъезд, а затем ворвались в квартиру и положили ее и мать стрелка лицом в пол.

Когда оперативники увидели пресс-карту Никитиной, они передали ее «какому-то мужчине, руководившему обыском». Он был очень раздражен и сначала угрожал сотруднице Baza, утверждая, что та больше не сможет работать журналистом, а затем ударил ее по лицу. Журналистка зафиксировала травмы, а затем отправилась на допрос в ФСБ – ее привлекли к делу в качестве свидетеля.

Ранее также стало известно о задержании на Лубянке корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева, который позднее был отпущен после дачи объяснений.

Накануне в результате стрельбы в районе здания ФСБ был убит один человек. Нападавшего застрелили.