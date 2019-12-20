Столичное управление ГИБДД просит водителей отказаться от управления автомобилем после новогодних вечеринок

Столичное управление ГИБДД обратилась к водителям с просьбой после новогодних вечеринок отказаться от управления автомобилем. В ведомстве говорят, что увеличилась вероятность аварий – многие уже начали отмечать предстоящие праздники, что грозит появлением нетрезвых водителей за рулём. Автоинспекторы добавили, что просят не омрачать праздник себе и окружающим.