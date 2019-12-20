Акционеры компании «Яндекс» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре управления. Об этом пишет газета «Ведомости».

Ранее в «Яндексе» объявили о создании специального Фонда общественных интересов, которому решили передать часть управленческих функций. Фонд сможет участвовать в принятии решений по некоторым вопросам. По данным «Ведомостей», новую структуру согласовывали в администрации президента. В Кремле это отрицали.