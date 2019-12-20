Биржевой курс евро на Московской бирже сегодня днём опустился ниже 69 рублей впервые с марта прошлого года. Об этом сообщает агентство ТАСС. После начала торгов единая европейская валюта подешевела к рублю более чем на 40 копеек. Эксперты опрошенные агентством «Интерфакс» связывают укрепление рубля с повышенным спросом на рублёвую ликвидность со стороны компаний-экпортёров перед основными налоговыми выплатами декабря.