Германия приветствовала принципиальные договорённости по газу, которые были достигнуты накануне в Берлине. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя МИДа ФРГ Хайко Мааса.

О том, что Москва, Киев и Брюссель близки к подписанию контракта по транзиту газа, после переговоров в Берлине сообщил министр энергетики Украины Алексей Оржель.