Журналистка издания Baza сообщила, что её ударил сотрудник силовых структур во время обыска по делу о стрельбе на Лубянке. По словам Анны Никитиной, она оказалась в квартире матери подозреваемого раньше, чем силовики. Когда оперативники увидели пресс-карту Никитиной, они передали документ человеку, руководившему обыском, тот стал угрожать журналистке, говорить, что она больше не сможет работать в СМИ, а затем ударил по лицу. Анна Никитина зафиксировала травмы и направилась в ФСБ – её вызвали на допрос в качестве свидетеля, сообщает Baza.

Обыск проходил сегодня в квартире матери Евгения Манюрова, который вчера предположительно открыл стрельбу на входе в приёмную ФСБ на Лубянке. Нападавшего застрелили.