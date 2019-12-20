В России вынесен первый приговор владельцу сайта с пиратским видео

Эксперты говорят о важности прецедента.

Приговор Красногорский горсуд Московской области вынес владельцу незаконного онлайн-кинотеатра – два года условно. Как пишет газета «Коммерсантъ», фигурант дела, чье имя не называется, сначала сотрудничал со следствием, но в суде отказался признать вину. Ему принадлежали несколько сайтов и десяток зеркал, где были выложены последние киноновинки и другие популярные фильмы и сериалы. Рекламу ему продавали онлайн-казино. Специалисты компании Group-IB говорят, что найти владельца было непросто, потому что он не имел реальных аккаунтов в соцсетях и регистраций на форумах. Эксперты отмечают, что впервые владелец пиратского ресурса привлечен к уголовной ответственности. По мнению специалистов, ужесточение законодательства и уголовное преследование могут снизить популярность этого нелегального бизнеса.

По оценкам экспертов Group-IB, в 2019 году впервые за пять лет рынок интернет-пиратства в России не только остановился в росте, но и стал падать.