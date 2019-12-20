Любовь Соболь просит СК привлечь к ответственности Пригожина и Мангушева за заведомо ложный донос

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь просит Следственный комитет привлечь к ответственности Евгения Пригожина и Игоря Мангушева за заведомо ложный донос, — сообщает МБХ медиа.

По мнению Соболь, Пригожин и Мангушев были организаторами нападений на сборщиков подписей перед выборами в Мосгордуму. Соболь уверена также, что Пригожин был заказчиком провокаций и кампании, развернутой против нее лично.