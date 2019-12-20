Неизвестные сегодня вновь сообщали о минировании школ и детсадов в Москве

Телефонные террористы выбрали мишенями в пятницу около 20 столичных школ. Все здания проверяют полицейские и кинологи с собаками. Занятия пришлось прервать. На улицу вывели более 7 тысяч человек. Своеобразный рекорд по числу эвакуированных с конца ноября, когда стали приходить сообщения с угрозами минирования, был установлен в четверг. Источники «Интерфакса» сообщили, что правоохранительные органы проверили более тысячи зданий и учреждений. А экстренно вывести из помещений пришлось более 170 тысяч человек. В основном это учащиеся, воспитанники детских садов и преподаватели.

Эвакуацию провели в 11 столичных судах. Столичные аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» также пришлось проверить после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Угрозы не подтвердилась. Работа аэропортов не прерывалась.

Эвакуация из-за угрозы взрыва проводилась сегодня в судах Санкт-Петербурга.