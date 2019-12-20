Следствие проведет посмертную психологическую экспертизу лубянского стрелка чтобы понять его мотивы, — сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия. По предварительным данным, подозреваемый Евгений Манюров не состоял на учете у нарколога и психиатра. Ночью у него дома прошли обыски. Следователи изъяли документы, электронные носители и разрешение на оружие.

Причины нападения пока неизвестны. По словам источника, следствие также проверяет версию принадлежности к террористической организации и организации политической направленности.

Почему спецслужбы допустили стрельбу в центре Москвы, несмотря на принимаемые меры безопасности, — этот вопрос задает политик Алексей Навальный. Произошедшее на Лубянке он называет терактом. Навальный напомнил, что во время перестрелки на Лубянке президент находился на концерте, посвященном Дню ФСБ, который отмечается 20 декабря.