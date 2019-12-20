В Соборе Парижской Богоматери впервые за 200 лет не будет ночной Рождественской службы

Об этом сообщил настоятель собора Патрик Шове. В середине апреля в Нотр-Даме произошел сильный пожар. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль и крыша. В Министерстве культуры Франции заявили, что восстановительные работы начнутся только в следующем году.
2019-12-20T15:30:00+03:00
2019-12-20T15:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 20 декабря 2019
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