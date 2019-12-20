В Соборе Парижской Богоматери впервые за 200 лет не будет ночной Рождественской службы

Об этом сообщил настоятель собора Патрик Шове. В середине апреля в Нотр-Даме произошел сильный пожар. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль и крыша. В Министерстве культуры Франции заявили, что восстановительные работы начнутся только в следующем году.