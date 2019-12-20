В Карелии Транспортная полиция начала проверку после того, как двое москвичей сбросили с вертолета «Гелендваген»

В Карелии Транспортная полиция начала проверку после того, как двое москвичей сбросили с вертолета автомобиль «Гелендваген», — сообщает РБК. По данным местного издания «Столица на Онего», причиной стало пари. Москвичи заплатили за 20-минутый полет 250 тысяч рублей.