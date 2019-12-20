В Карелии Транспортная полиция начала проверку после того, как двое москвичей сбросили с вертолета «Гелендваген»

В Карелии Транспортная полиция начала проверку после того, как двое москвичей сбросили с вертолета автомобиль «Гелендваген», — сообщает РБК. По данным местного издания «Столица на Онего», причиной стало пари. Москвичи заплатили за 20-минутый полет 250 тысяч рублей.
2019-12-20T15:30:00+03:00
2019-12-20T15:32:13+03:00
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15:30, 20 декабря 2019
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