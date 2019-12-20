Более 20 московских школ получили сегодня сообщения с угрозами взрывов. Из эти учебных заведений эвакуированы более семи тысяч человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кроме того, эвакуированы 11 судов.
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Более 20 московских школ получили сегодня сообщения с угрозами взрывов. Из эти учебных заведений эвакуированы более семи тысяч человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кроме того, эвакуированы 11 судов.
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