Более 20 московских школ получили сегодня сообщения с угрозами взрывов. Из эти учебных заведений эвакуированы более семи тысяч человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, эвакуированы 11 судов.