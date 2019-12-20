Глава издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин не комментирует задержание корреспондента Романа Дорофеева у здания ФСБ на Лубянке.
«Пока не хотелось бы комментировать», — сказал В.Желонкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали рядом со зданием ФСБ на Лубянке во время его съемки в прямом эфире.
Глава ИД «Коммерсант» Желонкин не комментирует задержание корреспондента Дорофеева у здания ФСБ на Лубянке
Глава издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин не комментирует задержание корреспондента Романа Дорофеева у здания ФСБ на Лубянке.