Глава ИД «Коммерсант» Желонкин не комментирует задержание корреспондента Дорофеева у здания ФСБ на Лубянке

Глава издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин не комментирует задержание корреспондента Романа Дорофеева у здания ФСБ на Лубянке.

«Пока не хотелось бы комментировать», — сказал В.Желонкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали рядом со зданием ФСБ на Лубянке во время его съемки в прямом эфире.