В московском стрелковом клубе ДОСААФ проводятся следственные действия по делу о стрельбе на Лубянке

По некоторым данным, подозреваемый в нападении Евгений Манюров тренировался в этом клубе.

Перестрелка у здания ФСБ на лубянке произошла вчера вечером. В результате погиб сотрудник ведомства, еще пятеро получили ранения. Нападавшего застрели.

ФСБ старается скрыть от общественности подробности происшествия, — считает основатель проекта База Никита Могутин.

По мнению Могутина, сотрудники ФСБ должны были раньше заметить стрелка и взять его на контроль — все инструменты у спецслужбы для этого есть.

Следствие примет исчерпывающие меры, чтобы детально установить причины и обстоятельства преступления на Лубянке, — написал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на своей странице ВКонтакте.

Перестрелка на Лубянке произошла через несколько часов после ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Сам президент в этот момент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном Дню ФСБ.