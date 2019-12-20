Юрист ФБК Соболь просит СКР возбудить уголовное дело против бизнесмена Пригожина

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь просит Следственный комитет возбудить уголовное дело против бизнесмена Евгения Пригожина. Она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что считает его «заказчиком провокаций» во время избирательной кампании в Мосгордуму.

«Недавно «Новая газета» опубликовала материал с доказательствами того, что одним из людей, которые противодействовали моей избирательной кампании, был бизнесмен Евгений Пригожин. Именно он был вероятным заказчиком тех провокаций, фальсификаций и нападений на сборщиков подписей, которые происходили в эту летнюю кампанию на выборах в Мосгордуму», — отметила Л.Соболь.

С ее точки зрения, все это является основанием для возбуждения дела. «Это уголовные преступления: воспрепятствование моей избирательной деятельности, подделка документов, ложный донос. Соответственно я подала официальное заявление в Следственный комитет по Москве, чтобы они проверили деятельность Пригожина и привлекли его к уголовной ответственности», — заключила Л.Соболь.