«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Предупреждение будет действовать до 9 утра субботы, — уточнили в Гидрометцентре. «Желтый» уровень опасности в связи с туманом объявлен в еще нескольких областях, в том числе. Курской, Липецкой, Смоленской и Брянской.
2019-12-20T14:30:00+03:00
2019-12-20T14:34:12+03:00
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14:30, 20 декабря 2019
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