«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Предупреждение будет действовать до 9 утра субботы, — уточнили в Гидрометцентре. «Желтый» уровень опасности в связи с туманом объявлен в еще нескольких областях, в том числе. Курской, Липецкой, Смоленской и Брянской.